Ülkemizde çıkan yangınlarda ormanlar küle dönerken yetersiz ekipman ve alevlere müdahale konusunda eleştirilen Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Azerbaycan’a açıldı. Ankara’da 25 Aralık 2023’te imzalanan anlaşma ve 12 Ocak 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayınlanan karar uyarınca “Türkiye, Azerbaycan’da ‘Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi’ projesi kapsamında 250 milyon TL’ye kadar hibe sağlama” kararı aldı.

İKİ İHALE AYNI FİRMAYA

Orman Genel Müdürlüğü, 28 Mart 2024’te ihale düzenledi. İhaleyi İrmiş İnşaat kazandı. Projenin 15 ay süreceği açıklandı. Aradan 15 ay geçtikten sonra da bu kez Orman Genel Müdürlüğü projenin ikinci etabı için yeni ihale düzenledi. Bu ihaleyi de İrmiş İnşaat kazandı. Firmayla 27 Haziran 2025’te 146 milyon 890 bin TL’lik sözleşme yapıldı. İkinci kısım inşaatın ise 100 gün süreceği açıklandı.

OGM şimdi de 31 Temmuz 2025’te ihaleye çıkarak fidanlık merkezi içinde sera yaptıracağını duyurdu. 2,5 ayda tamamlanacak Sera için 31 milyon 390 bin TL kaynak ayrıldı. Son iki yılda bu projeye harcanan para 422 milyon lira oldu.