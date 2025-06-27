Bir grup öğrenci tarafından internet üzerinden verilen yemek siparişinin teslimatını yapan moto kurye, bir süre sonra kendisine verilen banknotlardan birinin sahte olduğunu fark etti.



Dahası öğrencilerin sahte paranın arkasına tükenmez kalem ile yazdıkları notu okuyan kurye, yaşananlara büyük tepki göstererek o anları sosyal medya hesabından paylaştı.



'BİLEREK YAPMADIK, HAKKINI HELAL ET'



Sahte 200 TL'lik banknotun üzerine ''Abi öğrenciyiz, bilerek yapmadık. Hakkını helal et'' notunun iliştirildiğini belirten kurye, söz konusu duruma tepki göstererek, "Kardeşim sen bana gelsen desen ki öğrenciyiz 200 liram çıkışmadı, sen bana bi IBAN ver olunca ben sana göndereyim desen ben seni zaten bi güzel döverim ve paran yoksa yeme deyip alır siparişi giderim zaten niye böyle işleri giriyorsun" ifadelerini kullandı.