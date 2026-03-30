Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır Çevre Yolu üzerindeki kırsal Karamus Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 S 0537 plakalı öğrenci servis minibüsü ile 63 AIK 940 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.