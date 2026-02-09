Kocaeli'nin Dilova ilçesinde Turgut Özal Mahallesi’ndeki Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu’nda görev yapan öğretmen O.M., iddiaya göre 24 öğrencisine taciz ve cinsel istismarda bulundu.



Emrullah Erdinç'in haberine göre, taciz edilen çocuklar bir süre sonra durumu aileleri ile paylaştı. Aileler tarafından okul idaresine yapılan bildirimin sonucunda okuldaki rehberlik servisi, 24 öğrenci ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.





TACİZLER 1 YIL BOYUNCA DEVAM ETTİ



Öğrencilerin anlattıklarına göre 32 yaşındaki öğretmen O.M.'nin tacizleri bir yıl boyunca devam etti. Bu süreçte 24 kız öğrenciye taciz içerikli davranışlarda bulunduğu tespit edilen O.M., polis tarafından gözaltına alındı.



Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.