Kahramanmaraş saldırısında 1’i öğretmen, 10’u öğrenci, 11 canın yitirilmesinin acısı sürerken 5 yıldızlı saunalı lüks oteldeki Milli Eğitim Bakanlığı çalıştayına tepkiler sürüyor. Çalıştay, Antalya’da 27 Nisan-1 Mayıs 2026 tarihleri arasında MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca yapıldı. Bakanlık bürokratları dahil 930 kişinin katıldığı çalıştay 5 gün sürdü. 30 milyon 250 bin TL’lik masraflar, bakanlık bütçesinden karşılandı.

ÖĞRENCİYE CİMRİLER

TÜBİTAK, TİKA ve MEB işbirliğinde 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde yine Antalya’da düzenlenen ve bugün sora erecek olan 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda ise Bakanlık aynı cömertliği göstermedi. Yarışmaya katılan öğrenciler ve öğretmenlerinden, barınma sorununu kendilerinin çözmesi istendi. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz imzalı resmi emir, 81 il ve 973 ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderildi.

OTELLERE GİTSİNLER

MEB resmi emrinde, “Antalya’da 6-8 Mayıs 2026 tarihindeki 18. Uluslararası Robot Yarışması katılımcıları için okul pansiyonları ve turizm otelcilik okulları uygulama otelleri, öğretmenevleri, kamu misafirhaneleri, kamu sosyal tesisleri konaklamaları için bakanlığımızca yerleştirmeler yapıldı. Katılımın yüksek ve konaklama yerlerinin, tüm katılımcılara yetecek kapasitesi yok. Buralara yerleştirilemeyen katılımcılar, özel konaklama tesislerinde (oteller, pansiyonlar) kendi rezervasyonlarını yaptıracak” denildi.

Ardahan’dan sıfır katılım!

Bakan Yusuf Tekin, robotik yarışmasına 81 ilden katılım olduğunu söylese de Ardahan’dan 1 robot ekibi dahi yarışmaya katılmadı. Türkiye haritasında Ardahan katılımcı sayısı ‘sıfır’ olarak işaretlendi. Yarışmanın yapıldığı Antalya’dan 654, Konya’dan 523, Ankara’dan 418 ve İstanbul 499 robotik ekibi katıldı. Tunceli 2, Bitlis 3, Kırklareli 5, Ağrı 6, Şırnak 6, Iğdır 7, Mardin 7, Hakkari 8 ve Van 10 robot takımıyla en düşük katılım olan iller oldu.

Yarışmacı öğrencilere EKMEK ARASI KAŞAR!

TÜBİTAK robot yarışması sonunda 16 kategoride birincilere 35’er bin TL, ikincilere 25’er bin TL ve üçüncülere 20’şer bin TL ödül dağıtıldı. Danışman öğretmenlere 10 bin TL birincilik, 7 bin 500 TL ikincilik ve 5 bin TL üçüncülük ödülü verildi. Antalya Spor Salonu’ndaki yarışmada 3 gün boyunca yarışmacı öğrenci ve öğretmenler, öğle yemeği olarak sadece ekmek arası kaşarlı sandviç dağıtılmasından şikayet etti.

BAKAN ÖDÜL DAĞITTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki eğitimde niteliği artırmak amacıyla düzenlediklerini belirttiği 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması’na 81 il ve 23 ülkeden 17 bin 994 yarışmacı ve 5 bin 855 robot başvurusu alındığını açıkladı. Derece yapanlar ödülünü Bakan Yusuf Tekin’den aldı.

“ANTALYA İHALESİNİ REFERANSLA ALDIK”

MEB’in Antalya’da 5 yıldızlı otelde 30 milyon 250 bin TL’ye yaptığı, “Veri Güvenliği Çalıştayı” ihalesini kazanan 2B Organizasyon Turizm Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü ve ortağı Engin Çuhadar, “Devlet kurumlarıyla yaptığımız çalışmaları dosyamıza ekledik. İhaleyi de bu referanslar sayesinde aldık” ifadelerini kullandı.

“EN UYGUN TEKLİF”

SÖZCÜ’ye konuşan Çuhadar şunları söyledi: “Şirketi 12 yıl önce 3 milyon TL sermayeyle eşim Saniye Acar Çuhadar, kayınpederim Haydar Acar ve ben üç ortak kurduk. MEB’le ilk defa çalıştık. İhale, davet usulü yapıldı. Şirket olarak teklifimizi sunduk. Katılan 3 şirketin teklifi, bizim teklifimizden yüzde 15 yüksekti. En uygun teklifi biz verdik. Bakanlık, ücret uygunluğundan bizi seçti.”

“BAKANI TANIMIYORUM”

“Bakan beyle uzaktan yakından hiçbir tanışıklığım yok. MEB’de görevli kimseyi de tanımıyorum. Devlet kurumlarıyla geçmişte yaptığımız çalışmaları dosyamıza ekledik ve ihaleyi de bu referanslar sayesinde aldık. Bu yıl kazandığımız en yüksek rakamlı ihale bu.”

“27 MİLYON LİRASI OTELE”

“5 yıldızlı otelde, 5 gece 6 gün konaklamalı; sabah, öğle, akşam açık büfe, 3 kez ara ikram yapıldı. Kişi başı günlük 6 bin TL. 5 gün için 30 bin TL ödendi. İhaleden aldığımız 30 milyon 250 bin liranın 27 milyon lirasını otele ödedik. Organizasyon işi olduğundan yüzde 20 KDV ödüyoruz. Matbu giderler de var.”

“KÂR ORANIMIZ DÜŞTÜ”

“Kurumlardan değil ama bireysel tepkiler aldık. Çok üzüldük. Turizm-organizasyon şirketiyiz. Çalıştaya 1100 kişi katılacakken bakanlık ve il yöneticileriyle öğretmenler dahil 930 kişi katıldı. 1100 kişinin tamamı katılsaydı, şirketimizin kâr oranı artacaktı. Katılım düşünce, kâr oranımız da düştü.”