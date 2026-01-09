Uzmanlar, beklenen yağışların gerçekleşmesi halinde hafta başından itibaren Türkiye’nin birçok ilinde eğitime ara verilmesinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Bu durumun, hafta sonu ile birlikte değerlendirildiğinde öğrenciler için dört günlük bir ara olasılığını ortaya çıkarabileceği belirtiliyor.

AKOM İSTANBUL'U TEKRAR UYARDI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, kentte dün etkili olan ve bazı ilçelerde hasara yol açan fırtınanın bu akşam saatlerinden itibaren yeniden etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

AKOM’un değerlendirmesine göre, lodos yönlü rüzgârın akşam saatlerinde tekrar başlayacağı, Cumartesi günü saat 20.00’den itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgâr hızının yer yer 60 ila 90 kilometreye ulaşabileceği, fırtınayla birlikte sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği ifade edildi.

YURT GENELİNDE HAVA BİR ANDA SOĞUDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, birçok bölgede aralıklı yağışların görülmesi bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak; diğer yağış alan bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.