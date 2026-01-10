Son yılların en şiddetli fırtınası dün gün boyunca Türkiye'yi etkisi altına alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni bir uyarı geldi.

ÖĞRENCİLERE KESİNTİSİZ 4 GÜN TATİL YOLDA

MGM, internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 55 il için uyarıda bulunurken, pazartesi ve salı günleri İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde de kar yağışı beklenildiğine dikkat çekti.

Uyarıların ardından gözler, valilik tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Uzmanlar, beklenen yağışların gerçekleşmesi durumunda 12 ve 13 Ocak tarihlerinde Türkiye'nin birçok ilinde eğitime ara verilmesinin muhtemel olduğunu belirtirken, bu durum öğrenciler için kesintisiz şekilde 4 günlük tatil şansı doğuracak.

İşte MGM tarafından kar yağışı uyarısı yapılan 55 şehir...



İstanbul

Kocaeli

Düzce

Sakarya

Yalova

Bilecik

Bursa

Kütahya

Afyonkarahisar

Isparta

Zonguldak

Bolu

Bartın

Karabük

Ankara

Konya

Karaman

Kastamonu

Çankırı

Kırıkkale

Kırşehir

Nevşehir

Niğde

Kayseri

Tokat

Amasya

Ardahan

Kars

Iğdır

Ağrı

Van

Hakkari

Şırnak

Siirt

Bitlis

Muş

Erzurum

Artvin

Bayburt

Bingöl

Batman

Diyarbakır

Elazığ

Tunceli

Erzincan

Gümüşhane