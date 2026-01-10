Son yılların en şiddetli fırtınası dün gün boyunca Türkiye'yi etkisi altına alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni bir uyarı geldi.
ÖĞRENCİLERE KESİNTİSİZ 4 GÜN TATİL YOLDA
MGM, internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 55 il için uyarıda bulunurken, pazartesi ve salı günleri İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde de kar yağışı beklenildiğine dikkat çekti.
Uyarıların ardından gözler, valilik tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Uzmanlar, beklenen yağışların gerçekleşmesi durumunda 12 ve 13 Ocak tarihlerinde Türkiye'nin birçok ilinde eğitime ara verilmesinin muhtemel olduğunu belirtirken, bu durum öğrenciler için kesintisiz şekilde 4 günlük tatil şansı doğuracak.
İşte MGM tarafından kar yağışı uyarısı yapılan 55 şehir...
İstanbul
Kocaeli
Düzce
Sakarya
Yalova
Bilecik
Bursa
Kütahya
Afyonkarahisar
Isparta
Zonguldak
Bolu
Bartın
Karabük
Ankara
Konya
Karaman
Kastamonu
Çankırı
Kırıkkale
Kırşehir
Nevşehir
Niğde
Kayseri
Tokat
Amasya
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
Van
Hakkari
Şırnak
Siirt
Bitlis
Muş
Erzurum
Artvin
Bayburt
Bingöl
Batman
Diyarbakır
Elazığ
Tunceli
Erzincan
Gümüşhane