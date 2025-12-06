Mevcut sistemde yalnızca fiyatı 9.500 TL’nin altında olan yerli üretim cihazlarda muafiyet uygulanıyordu. Yeni düzenleme, hem fiyat hem de marka sınırlamasını kaldırarak iPhone, Samsung, PlayStation ve Xbox gibi yüksek fiyatlı ürünlerin de vergi avantajı kapsamına girmesini hedefliyor.
DÜZENLEMEDE TEK ŞART VAR
Düzenlemede tek şart öğrencilerin satın aldıkları cihazları en az 2 yıl boyunca kullanmaları gerekecek.
Teklifin yasalaşması halinde cihazların fiyatlarının nasıl değişeceğine ilişkin hesaplamalar Webtekno tarafından yayımlandı.
Buna göre bazı popüler modellerde ÖTV’siz fiyatlar şöyle olacak:
iPhone 17 Pro
ÖTV'li fiyatı: 107 bin 999 TL
ÖTV'siz fiyatı: 71 bin 999 TL
iPhone 17
ÖTV'li fiyatı: 77 bin 999 TL
ÖTV'siz fiyatı: 51 bin 999 TL
iPhone Air
ÖTV'li fiyatı: 97 bin 999 TL
ÖTV'siz fiyatı: 65 bin 332 TL
Samsung Galaxy S25 Ultra
ÖTV'li fiyatı: 93 bin 499 TL
ÖTV'siz fiyatı: 62 bin 332 TL
Samsung Galaxy S25
ÖTV'li fiyatı: 61 bin 499 TL
ÖTV'siz fiyatı: 40 bin 999 TL
Samsung Galaxy Z Fold7
ÖTV'li fiyatı: 109 bin 499 TL
ÖTV'siz fiyatı: 72 bin 999 TL
PlayStation 5 Pro
ÖTV'li fiyatı: 59 bin 999 TL
ÖTV'siz fiyatı: 49 bin 999 TL
Xbox Series S
ÖTV'li fiyatı: 21 bin 999 TL
ÖTV'siz fiyatı: 18 bin 332 TL