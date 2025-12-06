Mevcut sistemde yalnızca fiyatı 9.500 TL’nin altında olan yerli üretim cihazlarda muafiyet uygulanıyordu. Yeni düzenleme, hem fiyat hem de marka sınırlamasını kaldırarak iPhone, Samsung, PlayStation ve Xbox gibi yüksek fiyatlı ürünlerin de vergi avantajı kapsamına girmesini hedefliyor.

DÜZENLEMEDE TEK ŞART VAR

Düzenlemede tek şart öğrencilerin satın aldıkları cihazları en az 2 yıl boyunca kullanmaları gerekecek.

Teklifin yasalaşması halinde cihazların fiyatlarının nasıl değişeceğine ilişkin hesaplamalar Webtekno tarafından yayımlandı.

Buna göre bazı popüler modellerde ÖTV’siz fiyatlar şöyle olacak:

iPhone 17 Pro

ÖTV'li fiyatı: 107 bin 999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 71 bin 999 TL

iPhone 17

ÖTV'li fiyatı: 77 bin 999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 51 bin 999 TL

iPhone Air

ÖTV'li fiyatı: 97 bin 999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 65 bin 332 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra

ÖTV'li fiyatı: 93 bin 499 TL

ÖTV'siz fiyatı: 62 bin 332 TL

Samsung Galaxy S25

ÖTV'li fiyatı: 61 bin 499 TL

ÖTV'siz fiyatı: 40 bin 999 TL

Samsung Galaxy Z Fold7

ÖTV'li fiyatı: 109 bin 499 TL

ÖTV'siz fiyatı: 72 bin 999 TL

PlayStation 5 Pro

ÖTV'li fiyatı: 59 bin 999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 49 bin 999 TL

Xbox Series S

ÖTV'li fiyatı: 21 bin 999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 18 bin 332 TL