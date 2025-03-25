Konya’da bir imam hatip ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan R.U (31), yaşları 13 olan 2 erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
OKUL MÜDÜRÜ İSTİSMARI BİLDİRMEDİ
Öte yandan okulun müdürü Ö.Ö’nün de öğretmenin bir öğrencinin elinden telefonunu zorla alarak öğretmenin gönderdiği taciz içerikli mesajları sildiği iddia edildi. Bunun üzerine müdür Ö.Ö hakkında okulda yaşanan cinsel istismar olayını yetkili organlara bildirmediği, suçu bildiren öğretmenlere tehdit hakaret ve mobbing uyguladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ
Şikâyet üzerine Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürü Ö.Ö hakkında suçun işlendiğine yönelik yeterli delil olmadığını gerekçe gösterdi ve Selçuklu Kaymakamlığı müdür hakkında soruşturma başlatılmasına izin vermedi.
BAŞSAVCILIKTAN KAYMAKAMLIK KARARINA İTİRAZ
Kaymakamlığın kararına Konya Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılığın itirazı üzerine Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi okul müdürü Ö.Ö. hakkında soruşturma izni verdi.
GÖREVDEN ALINDI
Okul müdürü, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında görevinden alındı.