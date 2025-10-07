CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, “İbibik” diyen ve Denizli’de bir ortaokulda okul müdürlüğü yaptığı belirtilen İ.T. yeni bir skandala imza attı.

İ.T., Özel hakkında 2024 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Sen kimsin de devleti tehdit ediyorsun edepsiz. Bu konuşmaların suç, sıra sana geliyor ibibik” ifadelerini kullandı. Paylaşım büyük tepki çekerken CHP Denizli İl Başkanlığı, okul müdürü İ.T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak suç duyurusundan sonuç alınamadı.

EBRAR KARAKURT'U HEDEF ALDI

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’u hedef alan okul müdürü Mart ayında yaptığı sosyal medya paylaşımında Ebrar Karakurt’un fotoğrafının yer aldığı bir gönderiyi alıntılayarak "O cinsiyetsizi atın milli takımdan Allah aşkına. Gitsin bir gavur takımında oynasın. Türklükle alakası yok zaten" ifadeleri kullanıldı.

(Ebrar Karakurt)

HALA GÖREVDE

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, okul müdürünün hakaret dolu paylaşımları ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Özbay, “Bunun bireysel bir dil sürçmesi değil, sistematik, kökleşmiş bir zihniyetin dışavurumu olduğu açıkça görülmektedir” derken şunları kaydetti:

"Bu kişi sıradan biri değil, bir okulun müdürüdür. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin karşısına, ‘Örnek’ sıfatıyla çıkan bir yöneticidir. Düşünmek gerekir, kadın öğretmenlere nasıl bakıyordur? Kız çocuklarını hangi önyargılarla görüyor, onların geleceğini hangi kalıplara hapsetmeye çalışıyordur? Farklı görüşteki öğretmenlere, eğitim çalışanlarına hangi baskıları, dayatmaları uyguluyordur? Böyle bir zihniyetin eğitim kurumunun başında bulunması, yalnızca bireyleri değil, bütün bir okul iklimini zehirlemektedir. Herkesin bildiğini Milli Eğitim Bakanlığı da bilmektedir. Buna rağmen bu kişi hâlâ görevde tutulmaktadır.

"OKULLARIN KAPISINDAN BİLE GEÇMEMESİ GEREKEN BİRİNİN..."

Bu durum, yalnızca bir şahsın değil, onu koruyan anlayışın da açığa çıkmasıdır. Okulların kapısından bile geçmemesi gereken birinin hâlâ müdür sıfatıyla makamında oturması, eğitimin nasıl bir zihniyetin eline bırakıldığını göstermektedir. Eğitim kurumları nefret diliyle, cinsiyetçi ve gerici dayatmalarla yönetilemez. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliği, onuru ve geleceği için bu zihniyetle hesaplaşmak, Cumhuriyet’e ve onun aydınlanma değerlerine inanan herkesin sorumluluğudur."