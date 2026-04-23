İsveç hükümeti, son yıllarda öğrenci performansında gözlemlenen gerileme ve düşen okuma-yazma becerileri üzerine eğitim sisteminde köklü bir değişikliğe giderek dijital cihaz kullanımını kısıtlama kararı aldı.

2000’li yılların sonundan itibaren sınıflara giren tablet ve bilgisayarların yerini, "ekrandan sayfaya" projesi kapsamında yeniden geleneksel ders kitapları, kalem ve kağıt alıyor.

2022 yılında göreve gelen hükümetin öncülük ettiği bu yeni politika, dijital ekranların öğrencilerde dikkat dağınıklığına yol açtığı ve derinlemesine öğrenme sürecini zorlaştırdığı tezi üzerine kuruldu.

Bu kapsamda okullara basılı ders kitapları temini için milyarlarca kronluk devasa bir bütçe ayrılırken, temel hedefin 2028 yılına kadar tamamen kitap temelli bir müfredata geçmek olduğu açıklandı.

Yetkililer, bu hamleyle özellikle PISA gibi uluslararası değerlendirmelerde düşüşe geçen başarı grafiğini yeniden yükseltmeyi amaçlıyor.

ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Ancak bu karar, İsveç eğitim camiasında geniş çaplı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı eğitim teknolojisi uzmanları, yapay zeka ve dijitalleşmenin zirve yaptığı bir çağda dijital araçlardan uzaklaşmanın, öğrencilerin gelecekteki iş gücü becerilerini ve ülkenin teknoloji ekosistemini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Eleştirilere rağmen hükümet, küçük yaş gruplarından başlayarak geleneksel eğitim modellerine dönüş konusundaki kararlılığını sürdürüyor.