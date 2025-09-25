Bursa’nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metro İstasyonu’nda okul çıkışı metro istasyonuna gelen iki öğrenci peronda tren beklerken şakalaşmaya başladı. Şakalaşma sırasında öğrencilerden biri yanlarından geçen 47 yaşındaki Abdulkadir Kavaklıgil’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Kavaklıgil raylara düştü. Bu sırada istasyona yaklaşan trenin makinisti durumu fark ederek ani fren yaptı. Vatmanın hızlı refleksi sayesinde Kavaklıgil ezilmekten son anda kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi istasyonda yapılan yaralı, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, istasyonda kısa süreli panik yaşandı.