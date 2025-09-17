Tercih döneminin bitmesi ve üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerden zam haberleri gelmeye başladı.

2024-2025 döneminde yemek ücretlerine yüzde 100 zam yapan Sakarya Üniversitesi yönetimi 2025-2026 döneminde de yemek ücretlerine yüzde 70 zam yaptı.

KENDİ KARARINI YOK SAYDI

Şubat 2025’te yapılan zam sonrası alınan karar ile yemek ücretlerinin 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olacağı ilan edilmişti. Ancak idare, kendi kararını tanımayarak, 16 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere öğrenci yemeklerine yüzde 70’e, personel yemeklerine ise yüzde 30’a varan zamlar yaptı.

“ANAYASAL HAKKIMIZ ÇİĞNENİYOR”

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Sakarya Temsilcisi Erdoğan Erdoğan, üniversitenin zam kararını “keyfi” olarak niteledi. Zamma tepki gösteren Erdoğan, “Bu keyfi uygulamalar, özellikle son iki yıldır üniversite idaresinin mevzuata aykırı ve çalışan karşıtı tutumunun açık göstergesidir. İdari Yönetim, aldığı kararlarla adeta personele ‘yemek yemeyin, taş yiyin’ dercesine yaklaşıyor; en temel, en insani ve anayasal hakkımızı ihlal ederek memuru kurum içinde 9 saat açlığa mahkûm etmektedir” dedi.

“YAPILAN ZAMLAR PERSONELDEN GİZLENDİ”

“2025 yılında memur maaş artış oranı toplamda yüzde 27 iken, yemek ücretleri yalnızca son 7 ayda yüzde 70 oranında artırılmıştır. Yapılan son iki zamda, kamuoyuna şeffaf bir şekilde duyurulmamış, personelden gizlenmiştir” diyen Erdoğan, “2025 Ocak ayında yapılan 19 aylık yemek ihalesinde 1 kap 4 çeşit sıcak yemeğin bedeli 181 TL + KDV olarak belirlenmiş olmasına rağmen, bugün gelinen noktada bu bedelin dahi üstünde ücretler alınmaktadır. En düşük ek göstergeli memurun yemek ücreti 120 TL’den 150 TL’ye; 3600 ek göstergeli yöneticilerin yemek ücreti 180 TL’ye; 5400 ek göstergeli öğretim üyelerinin ücreti 220 TL’ye çıkarılmıştır. Böylece son 7 ayda yüzde 90’a varan artış yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

“İHALE BEDELİNE AYKIRI”

Söz konusu zammın Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’ne, Borçlar Kanunu’na, Maliye Bakanlığı tebliğlerine ve ihale bedeline aykırı olduğunu ifade eden Erdoğan Erdoğan, “Öğrenci yemek ücreti 30 TL’den 50 TL’ye (%70 artış), sürekli işçilerin yemek ücreti ise 260 TL’ye çıkarılmıştır. Bu zamlar; 2443 sayılı Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’ne, Borçlar Kanunu’na, Maliye Bakanlığı tebliğlerine ve ihale bedeline aykırıdır. SAÜ Yönetimi kamuoyunu aydınlatmak üzere şu sorulara derhal cevap vermelidir: Yemek ihalesini alan firmanın işçi maliyetleri ve sigorta giderleri personelin yemek ücretlerine mi yansıtılmaktadır? Personelden alınan katkı payları hangi hesaba aktarılmakta ve bu kaynak nereye kullanılmaktadır? Personel yemek ücretleri hangi bütçeden firmaya ödenmektedir?” diye sordu.

“ÜNİVERSİTE DERHAL BU KARARDAN VAZGEÇMELİ”

Üniversite yönetimine zammın geri çekilmesi çağrısında bulunan Erdoğan, “Bu fahiş zamları kabul etmemiz mümkün değildir. Üniversite idaresini derhal bu kararından geri dönmeye en azından şubat ayında aldığı karara uymasına davet ediyoruz. Aksi halde; Yazılı itiraz dilekçelerimizi sunacağız, Hukuksal, sendikal ve yasal tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Tüm çalışma arkadaşlarımızı da dilekçe hakkını kullanarak yazılı itirazda bulunmaya, henüz sendikamıza üye olmayan arkadaşlarımızı ise “artık yeter” diyerek ÜNİPERSEN saflarında buluşmaya davet ediyoruz. ÜNİPERSEN olarak, bu hukuksuz ve adaletsiz uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.