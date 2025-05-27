“Sevgili Öğretmenim, Umut Dolu Nesiller Ardından Geliyor”
Aileleriyle birlikte öğretmenlerinin evinin önünde toplanan öğrenciler, taşıdıkları pankartlarla Suna Bayrak’a duydukları sevgiyi ifade etti. “Sevgili öğretmenim umut dolu nesiller ardından geliyor”, “Özlendin be Suna Hocam” ve “Sizi seviyoruz öğretmenim” yazılı pankartlar dikkat çekerken, miniklerin coşkulu gösterisi mahalle halkını da duygulandırdı.
Kep Töreni Ev Önünde Gerçekleşti
Sınıf arkadaşlarıyla birlikte müzik eşliğinde mini bir gösteri yapan öğrenciler, ardından keplerini havaya fırlatarak adeta mezuniyet törenini öğretmenlerinin kapısına taşıdı. Suna Bayrak ise bu sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Tedavi süreci nedeniyle öğrencilerinden uzak kalan Suna Öğretmen, balkona çıkarak minik mezunlarını alkışladı ve onlara duyduğu gururu ifade etti.