ABD’nin Teksas eyaletinde 27 yaşındaki öğretmen Angela Palmares, öğrencilerle uygunsuz ilişki kurduğu ve sosyal medya üzerinden taciz içerikli yazışmalar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Genç öğretmenin 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

AŞIRI YAKINLIKTAN ŞÜPHELENDİLER

Olay, New York Post’un haberine göre okul yönetiminin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Palmares’in hareketlerinden ve öğrencilerle olan aşırı yakınlığından şüphelenen okul yetkilileri, durumu vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bildirdi. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, ihbarın ciddiyeti üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

MESAJLARI GÖRÜNCE TUTUKLAMA KARARI VERDİLER

Emniyet birimlerinin yürüttüğü teknik incelemede, Palmares’in öğrencilerle okul saatleri dışında, sosyal medya platformları üzerinden uygunsuz ve etik dışı iletişim kurduğu belgelendi. Soruşturmanın selameti açısından mesajların içeriği tam olarak paylaşılmasa da, bu görüşmelerin tutuklama kararı için yeterli delil teşkil ettiği belirtildi.

150 BİN DOLAR VERİRSE SERBEST KALACAK

Şu an için cezaevinde bulunan Palmares’in kefalet bedeli 150 bin dolar olarak belirlendi. Yetkililer, olaydan kaç öğrencinin etkilendiğini belirlemek ve olayın farklı boyutlarını aydınlatmak için soruşturmayı derinleştiriyor.