Megakent İstanbul’un en değerli arazilerinden Nişantaşı Teşvikiye Mahallesi’nde, bir dönem Marmara Üniversitesi’nin kampüsü olan araziye DAP Yapı’nın inşa ettiği ‘Nişantaşı Koru’ sitesi büyük tepkilere neden olmuştu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) devredilen araziye yapılan ve balkonlarında havuz olan sitelerdeki evlerden 2+1 dairelerin fiyatları 109 milyon lirayı (2.5 milyon dolar), 4+1 dairelerinki ise 310 milyon lirayı (7.1 milyon dolar) aşıyor.

500 BİN TL KİRA

Proje, yeniden dairelerin fiyatları ile sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Bir dönem Marmara Üniversitesi arazisinin olduğu alan, Rus oligarklara, Kraliyet Ailesi üyelerine ev oldu. Dairelerin sahipleri arasında Kraliyet Ailesi üyelerinden Rus oligarklara kadar, Türkiye’de kanal sahiplerinden, futbol kulübü yöneticilerine kadar isimlerin yer aldığı iddia edildi.

Projedeki daireler, kiralık olarak da sarı ilan sitelerinde yerini aldı. Sitelerdeki bilgilere göre 1+1 daireler için 93 bin lira kira talep ediliyor. 2+1 daireler için 275 bin lira, 3+1 daire için 380 bin lira, 4+1 lüks daireler için 475 bin lira, 5+1 lük daireler için de 499 bin lira kira isteniyor.

KAMPÜSTEN LÜKS KONUTA

Projenin bir kısmının Ihlamur Kasrı ile sınırı bulunuyor. Ayrıca proje alanındaki bölümün bir kısmı, önceden bölgesinin tek deprem toplanma alanıydı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve TOKi arasında 2016’da protokol imzalandı.

Arazi TOKİ’ye devredildi. Ardından da ihale ile 1.7 milyar liraya DAP Yapı tarafından alındı. Bölgede en fazla 6 katlı yapılar varken, bu projeye 10 kat izni verildi.

‘Öğrenci ancak kurye olarak girer’

Toplam 5 bloktan oluşan ve 160 dairenin yer aldığı projede ilk satışlar, 2021 Ağustos’ta başlamıştı. 160 dairenin 44’ünün balkonunda havuz bulunuyor. Satılık 1+1 daireler kalmamış durumda. Sosyal medya kullanıcıları dairelerin servet değerindeki fiyatlarını görünce, “Burası kampüsken, bursla geçinen öğrenciler bile, İstanbul’un en pahalı arazisinde eğitim alıyor, yaşayabiliyordu. Şimdi ise bu siteye ancak kurye olarak girebilirler” yorumunu yaptı.