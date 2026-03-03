İstanbul Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan bıçaklı saldırının ayrıntıları netleşti.

İddiaya göre 17 yaşındaki F.S.B., iki gün önce babası tarafından Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkarıldı.

Şüphelinin, okulun ders programını inceleyerek hedef aldığı öğretmenin saatini belirlediği ve saldırıyı planladığı öne sürüldü.

Sabah okula gelen zanlı, saat 11.00 sıralarında sınıfa girerek ilk olarak Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’i bıçakladı.

Araya giren 15 yaşındaki öğrenci S.K. ile öğretmen Z.A. da yaralandı. Rehberlik öğretmeni, saldırı sırasında Çelik’i güvenli alana almaya çalıştı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan F.S.B. emniyete götürülürken, ağır yaralı Çelik hastanede hayatını kaybetti.

S.K. ve Z.A.’nın durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Çelik’in daha önce disiplin kurulunda şüpheli için “Can güvenliğimiz yok” dediği öğrenildi.

Gençlik yıllarında üniversiteler arası bir ses yarışmasında bölge birincisi olduğu ve prova kaydını sosyal medyada paylaştığı da ortaya çıktı.

SENDİKALARDAN İŞ BIRAKMA ÇAĞRISI

Fatma Nur Çelik öğretmenin acı haberinin ardından Eğitim İş, Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim Sen sendikaları, sosyal medya hesaplarından yaşanan olayı protesto etmek için bir günlük iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.