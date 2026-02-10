Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Şahin Gümüş, öğrencisine yönelik “nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla açılan ve istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMIŞTI

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2024 yılında görülen davada sanık Şahin Gümüş, iyi hal indirimi uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından sanık avukatları istinaf yoluna başvurmuş, istinaf mahkemesi, 12 Eylül 2024 tarihli kararında, sanığın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/C maddesi kapsamında öğretim görevlisi olması nedeniyle yargılama öncesinde üniversite tarafından disiplin soruşturması yürütülmesi gerektiğini belirterek hükmü usul yönünden bozmuştu.

ÜNİVERSİTE GÖREVİNDEN İHRAÇ ETTİ

Bozma kararının ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yetkili kurulları tarafından yürütülen süreçte, 22 Nisan 2025 tarihinde sanık hakkında “uzun süreli durdurma” kararı oy birliğiyle alındı. Üniversite ayrıca sanık Şahin Gümüş’ü görevinden ihraç etti. Sanık, üniversite tarafından verilen “uzun süreli durdurma” kararına Danıştay nezdinde itirazda bulundu. Danıştay, sanığın itirazını reddederek kararı kesinleştirdi. Böylece dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

AYNI SUÇU BİRDEN FAZLA İŞLEDİ CEZASI ARTTI

Yeniden görülen davanın ilk duruşmasında sanık, önce 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçun, mağdurun kendisini savunamayacak durumda olduğu sırada işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında artırılarak 18 yıla çıkarıldı. Aynı mağdura karşı suçun birden fazla kez işlendiğinin kabul edilmesi üzerine zincirleme suç hükümleri uygulanarak ceza 22 yıl 6 aya yükseltildi. Mahkeme, sanığın duruşmadaki tutumunu dikkate alarak takdiri indirim uyguladı ve cezayı neticeten 18 yıl 9 ay hapis olarak belirledi. Mahkeme ayrıca sanık hakkında tutuklama kararı vererek, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.