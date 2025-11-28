ABD’nin Florida eyaletinde 22 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Ramos Figueroa’nın, ortaokul çağındaki öğrencisine uygunsuz mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.
Geçen ayın ortalarında 13 yaşındaki öğrencinin annesi polis merkezine giderek öğretmenin çocuğuyla uygunsuz içerikli mesajlaşmalar yaptığını bildirdi.
SUÇUNU KABUL ETTİ
Öğretmen, “reşit olmayan birine uygunsuz içerik dağıtmak” ve “reşit olmayan birine zararlı içerik iletmek” suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Soruşturmada, öğrencisine gönderdiği mesaj ve fotoğraflar ortaya çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Öğretmen suçunu kabul etti ve tutuklandı.