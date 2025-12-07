Balıkesir’in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde belediye tarafından dağıtılan ücretsiz sabah çorbası, üniversite yönetimi tarafından yasaklandı. Öğrenciler sabah derslerine aç girmesin diye başlatılan ücretsiz çorba dağıtımının engellenmesi tepkilere neden oldu. Belediyenin tamamen kendi bütçesiyle kampüs içine yapması planlanan afet koordinasyon merkezi projesinin de üniversite yönetimi tarafından iptal edildiği öğrenildi.

ÇORBA 120 TL

Bandırma’da mercimek çorbasının fiyatı 120 TL, kurufasülye 120 TL, pilav ise 90 TL’den satılıyor. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza şunları söyledi:

“Onyedi Eylül Üniversitesi’nin tutumunu anlamakta zorluk çekiyorum. Üniversite öğrencilerinin karşı karşıya bulunduğu yemek sorununa çözüm adına üniversitede sabah saatlerinde çorba dağıtımı yapıyorduk. Nedense çorba ikramımız üniversite yönetimini rahatsız etmiş. Rektör yardımcılarımızdan biri telefon ederek stantlarımızın kaldırılmasını istedi.

ÖĞRENCİYE CEZA

Bandırma Belediyesi’nin ismini ve logosunu görmek istemiyorlarmış. Bu kararla öğrencileri cezalandırıyorlar. Bandırma Belediyesi olarak üzgünüz. Öğrencilerin çorba içerek derse girmelerini bile çok gördüler. Türkiye genelinde belediyelere yaklaşımı biliyoruz ama böyle bir şey yaşayacağımızı hiç düşünmezdim. Çocuklara çorba ikramına gerek olmadığını söylüyorlar. Orada diğer kafeteryalar varmış.”

Üniversiteden bir açıklama yapılmadı. Rektör Prof. Dr. ismail Boz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 2023’te atanmıştı.

Mansur Yavaş’a soruşturma açılmıştı

Balıkesir’de üniversitedeki çorba yasağı, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a açılan soruşturmayı hatırlattı. Ankara’da sıcak çorba dağıtan Mansur Yavaş, SÖZCÜ’ye şunları söylemişti: “Öğrencilere çorba dağıtmışız. Neyini soruşturuyorlar ben de anlamadım. İnsani olan herkes, benim gibi davranır. Gençlerin eylem yaparken değil, toplanıp şarkı türkü söylediği bir sırada onlara çorba göndermenin neresi suç.”

CHP yüzde 50’yle almıştı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 31 Mart’ta yapılan yerel seçimleri CHP’li Dursun Mirza yüzde 50.95 ile kazandı. AKP’nin adayı Mehmet Cemal Öztaylan ise yüzde 40.19 oy aldı.

Gençlerimiz açlığa mahkum edilemez

Cemile Çetinkaya (CHP Bandırma İlçe Gençlik Kolları Başkanı): Bu karar öğrencinin cebini, sağlığını, yaşam mücadelesini umursamayan, Bandırma’nın dayanışma kültürünü hiçe sayan bir anlayışın sonucudur. Bu şehirde hiçbir genç, ekonomik krizin ortasında, bir kase çorbanın bile çok görüldüğü bir düzene mahkum edilemez. Destek yerine engel kabul edilemez.

Vicdansız kararın insanlıkla ilgisi yok

Filiz Özdemir (CHP Bandırma Kadın Kolları Başkanı): Uygulama bu ülkeyi yıllardır yöneten iktidarın gençliğe yönelik bakış açısının kampüs ortamına yansımasıdır. Gençleri bir tas çorbaya muhtaç bırakanlar oldukça açıktır. Bir üniversite, öğrencisinin karnını doyurmasından neden rahatsızlık duyar? Bu vicdansız kararın bilimle, eğitimle, yönetimle ya da insanlıkla hiçbir ilgisi yoktur.

Üniversiteden açıklama yok

Yerel basının konuyla ilgili görüşlerine başvurmak istediği üniversite İletişim Koordinatörü Muhammet Yörübülut’un, gazetecilerin tüm sorularını yanıtsız bırakarak sessiz kalmayı tercih ettiği belirtildi. Kamuoyunda karşılığı olan bir uygulamanın neden kaldırıldığına ilişkin hiçbir açıklama yapılmaması, eleştirilerin daha da artmasına neden oldu.