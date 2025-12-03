MHP'li İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yani fiyatlarına ve menşeine bakılmaksızın ve iki yıl kullanmaları şartıyla Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutulmalarını öngören kanun teklifini Meclis'e sunduklarını duyurdu.

Özdemir, "Cumhur İttifakı olarak daha önce üniversite öğrencisi olan genç kardeşlerimiz için cep telefonu, tablet ve bilgisayar almaları halinde belirli şartlarla kendilerine tanınan vergi indirimini hayata geçirmiştik. TBMM’ye sunduğumuz yeni kanun teklifimiz ile yine üniversite öğrencisi genç kardeşlerimizin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yani fiyatlarına ve menşeine bakılmaksızın ve iki yıl kullanmaları şartıyla Özel Tüketim Vergisi’nden tamamen muaf tutulmalarına dair kanun teklifimizi meclise sunduk. Teklifimizin kanunlaşması için MHP olarak gayretimizi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.