İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla eski tip ehliyet sahiplerinin trafiğe çıkmasına yasak getirirken, bu durum uzun zamandır beklenen ilgiyi görmeyen 'kimlik birleştirme' uygulamasına yönelik talepleri artırdı.



Türkiye'nin 81 ilindeki tüm nüfus müdürlüklerinde yürürlükte olan uygulama ile ehliyet sahipleri, başvurmaları halinde çipli sürücü belgelerini mevcut kimlik kartlarına tanımlatabilmekte.

BELGE VE ÜCRET ŞARTI BULUNMUYOR



İlk kez 21 Eylül 2020'de yürürlüğe giren uygulama için herhangi bir belge ve ücret şartı olmaması, söz konusu işlemin yalnızca 5 dakika sürmesine imkan tanıyor.



Son yıllarda artan kredi ve banka kartı kullanımı, çalışanların ofise giriş kartları ya da ulaşım kartları ile birleştiğinde milyonlarca vatandaşın cüzdanında çok sayıda kart bulunmasına neden olmakta. Kimlik birleştirme süreciyle birlikte sürücüler, fiziki olarak ehliyet taşıma zahmetinden kurtulurken, söz konusu uygulama yalnızca yeni tip ehliyet sahiplerini kapsamakta.

1 Kasım 2025 itibarıyla eski tip ehliyeti ile trafiğe çıkışı kısıtlanan sürücülerin, sürücü belgelerini mevcut kimlik kartlarına tanımlamak istemeleri halinde ilk olarak yeni tip ehliyet başvurusunda bulunmaları gerekiyor.



BAKANLIK TÜM POLİSLERE TALİMAT VERDİ



Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir videoda polis memuru, mevcut kart birleştirme uygulamasından haberi olmadığı için motosiklet sürücüsüne zorluk çıkarmış ve birleştirilmiş kimlik kartı taşımasına rağmen 'ehliyet bulundurmadığı' gerekçesiyle para cezası uygulamıştı.



Görüntülerin viral olmasının ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı, görevdeki tüm trafik polislerine bilgilendirme mesajı yollayarak, kimlik kartına ehliyet tanımlanmış sürücülerin harici olarak ehliyet taşımak zorunda olmadığını hatırlattı.





