LGS sınavında sosyal bilimler ve fen liseleri için belirlenen kontenjanların tamamı dolarken Anadolu liselerinde yalnızca 143 kişilik boş kontenjan kaldı.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde sayıları artan imam hatip liselerinde ise büyük boşluklar oluştu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in MEB’in verilerinden derlediği habere göre; Türkiye genelinde sınavla öğrenci alan 236 Anadolu imam hatip lisesi, kontenjanını dolduramadı. Anadolu imam hatip liselerindeki toplam boş kontenjan sayısı kayıtlara, 3 bin 825 olarak geçti.

İMAM HATİPLİLER FEN VE ANADOLU LİSELERİNİ TERCİH ETTİ

Bakanlığın verilerine göre, imam hatip ortaokulu mezunu 5 bin 254 öğrenci LGS Sınavı’nda yüzde 5’lik dilime girdi.

Ancak sınavda derece yapan imam hatip ortaokulu mezunu öğrencilerin bin 757’si ortaöğrenim için imam hatip lisesi seçti.

İmam hatiplilerin bin 153’ü Anadolu, 2 bin 237’si ise lise tercihini fen liselerinden yana yaptı.

Sınavda ilk yüzde 5’e giren üç imam hatip ortaokulu mezunu öğrencinin tercihi sosyal bilimler lisesi oldu.

Mesleki ve teknik eğitim liselerini seçen imam hatiplilerin sayısı ise 104 olarak kayıtlara yansıdı.