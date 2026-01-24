Fırat Üniversitesi’nin 31 Aralık 2025 tarihinde ilan ettiği Keban Meslek Yüksekokulu Geoteknik alanındaki öğretim elemanı kadrosu, sınav sürecinde yaşanan tartışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet edildi. Sınava katılan bir aday, yazılı sınavda yöneltilen soruların büyük bölümünün ilan edilen kadro alanıyla örtüşmediğini belirterek sürecin hukuka ve liyakat ilkesine aykırı yürütüldüğünü iddia etti.

ALAN DIŞI SORULAR TEPKİ ÇEKTİ

Geoteknik alanında yüksek lisans yapmış bir inşaat mühendisi olduğunu belirten aday, 19 Ocak 2026’da açıklanan ön değerlendirme sonuçlarında sınava girmeye hak kazandığını, 22 Ocak’ta ise yazılı sınava alındığını ifade etti. Ancak sınavda yöneltilen soruların en az ikisinin tamamen ulaştırma mühendisliği alanına ait, bir sorunun ise karma içerikli olduğu belirtildi. Kalan soruların ise geoteknik açısından temel ve yüzeysel olduğu vurgulandı.

“BU KADRO KİME AÇILDI?”

Aday, sınavdan önce üniversite çevresinde söz konusu kadronun, Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde ulaştırma alanında doktora yapan bir kişi için açıldığına dair söylentiler bulunduğunu aktardı. Sınav sorularının görülmesiyle bu iddiaların güç kazandığını belirten aday, “Geotekniğin temel konuları tamamen dışarıda bırakıldı. Buna karşın ulaştırma alanına özgü sorular soruldu” dedi.

“ŞEKLEN YARIŞTIK” İDDİASI

Ön değerlendirmeyi geçen 6 adaydan 5’inin sınava katıldığı bilgisini paylaşan başvurucu, “Bu sınavda dört aday, belirli bir kişinin sınavının ‘gerçek’ ve ‘rekabetçi’ görünmesi için kullanıldı” ifadelerini kullandı. Aday, yoğun iş temposuna rağmen haftalarca sınava hazırlandığını, ancak emeğinin boşa gittiğini söyledi.

CİMER’E RESMİ BAŞVURU

Yaşanan sürecin yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, kamusal bir liyakat sorunu olduğunu vurgulayan aday, sınavın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) resmî şikâyette bulundu. Başvuruda, sınav sorularının alan uyumu, jüri değerlendirmesi ve kadro ilanının amacıyla örtüşüp örtüşmediğinin incelenmesi talep edildi.