Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde (KMAK) bir grup öğrencinin Fizik öğretmeni Mehmet Canpolat ile ders sırasında alay etmesi ve saygısız el kol hareketlerinde bulunması sosyal medyada paylaşılan görüntülerle büyük tepki topladı. Bakanlık talimatıyla öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatıldı.

61 yaşındaki Hacettepe Üniversitesi Fizik bölümü mezunu öğretmen Mehmet Canpolat, 10. sınıf öğrencilerine ders anlatırken bazı öğrenciler tarafından sözlü ve fiziksel saygısızlığa maruz kaldı Öğretmenin “Yapmayın çocuklar” demesine rağmen tutumlarından vazgeçmediler.

TEDAVİ ALTINDA TUTULUYOR

Boyun rahatsızlığı nedeniyle başını rahat hareket ettiremeyen öğretmen öğrencilerin ceza almaması için durumu okul yönetimine bildirmedi. Olaydan günler sonra öğretmen Canpolat kürsüde ders anlatırken yere düşerek kolunu kırdı. Düşme nedenine dair farklı iddialar ortaya atıldı. Beyin kanaması olasılığına karşı İbni Sina Hastanesi’nde müşahede altında tutuluyor. Öğretmenin alay edildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığından dahi habersiz olduğu anlaşıldı.

ÖĞRENCİLERİMİ SEVİYORUM

Milli Eğitim yetkililerini şoke eden olaydan sona öğretmene Mehmet Canpolat’a hastanede geçmiş olsun ziyaretleri başladı. Disiplin soruşturması kapsamında bilgisine başvurulan öğretmen, “Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için tabii üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir” dedi.