Eğitim-İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklama ile Norm fazlası' statüsündeki öğretmenlerin resen atamaların durdurulduğunu açıklandı.

Eğitim-İş Sendikası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Eğitim-İş olarak, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde gerekli düzenlemeler yapılmadan dayanaksız atamaların hukuksuz olduğunu, iptal edileceğini duyurmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapmıştık.

- Nisan 2025 Norm Fazlası Öğretmen Atama takvimine açtığımız dava ve çağrımız karşılık bulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı norm fazlası resen atamaları durdurmuştur.

- Milli Eğitim Bakanlığı, norm fazlası durumundaki öğretmenleri, hak kaybı ve mağduriyetlere yol açacağından, tercihlerinin dışında resen atamaya tabi kılmamalıdır.

- Bugün için önüne geçilmiş ve re'sen atamalar durdurulmuş olsa da Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde ilgili düzenleme yapıldıktan sonra Bakanlık tarafından önümüzdeki süreçte, benzer takvimin işletileceği öngörüsüyle mücadelemiz devam edecektir.