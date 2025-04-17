Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda 28 Haziran’da Murat Akdöker yönetimindeki otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı.

Tartışmada Gökhan Çelik, beylik tabancası ile bacanağı Murat Akdöker'i yaralarken, eşi Hatice Çelik otomobilden inip, kaçmaya çalıştı. Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü, seken kurşunlar olay yerine yakın yerdeki polis aracına isabet ederken, yoldan geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz (57) yaralandı. Belediye otobüsü ile polis devriye aracı da kurşunlardan hasar gördü. Kafasından yaralanan Murat Akdöker de kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

Olay sonrası saklandığı binanın damında yakalanarak tutuklanan uzman çavuş Gökhan Çelik hakkında ''Eşi kasten öldürmek, Kasten öldürme, Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs, Silahla olası kastla yaralama, Silahla Olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, kamu malına zarar verme” suçlarından Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Çelik katıldı. Bazı müşteki ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"TERÖRİST DİYORDU"

Sanık Çelik, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu;

"Bu olay öncesinde baldızım G.A. kendisini darp ettiğimi iddia ediyor. Eğer söyledikleri doğru ise neden ailemi arayıp beni şikayet etmedi. Ayrıca evliliğim boyunca bana terörist gibi ithamlarda bulunmuştur. Öte yandan bu olay sonrasında kayınvalidem basında verdiği röportajda bu evliliği istemediğini söylemiş. Ben yine de evliliğimi kurtarmak için çabaladım. İstemediğini söyleyen bir insan çocuğumu göstermek için benim yanıma getirmezdi.’"

"YARDIMA İHTİYACIM VAR"

Duruşmada, sanık Çelik’in kaçtığı binanın ev sahibi S.E. tanık olarak dinlendi. Olayla ilgisi olmadığını söyleyen S.E.,’’Sanık evime geldiğinde yaralıydı ve elinde silah vardı. Ben kendisini görünce çok korktum. Bana, ’Abla korkma, sana bir şey yapmayacağım. Sadece yardıma ihtiyacım var.’ dedi. Kendisinin nereden, nasıl geldiğini görmedim. Olaya dair bir bilgim yok. Şahısları da tanımam’’ diye konuştu.

"KENDİSİNE ZARAR VERİYORDU"

Tanık olarak dinlenen sanığın annesi ile babası da, eski gelinleri Hatice Çelik’in kendisine zarar veren biri olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet savcısı, suçun vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu göz önünde bulundurarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.