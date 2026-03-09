Olay, Yeşilyurt ilçesindeki Yakınkent Borsa İstanbul İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir öğrencinin boğazına şeker kaçtı. Nefes almakta zorlanan öğrenciye ilk müdahaleyi nöbetçi öğretmen Çetin Yahşi yaptı. ÖĞRETMEN FARK ETTİ, HEMEN MÜDAHELE ETTİ Durumu fark eden öğretmen Çetin Yahşi, nefes almakta zorlanan öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonucunda öğrencinin boğazına kaçan şeker çıkarılırken, öğrenci yeniden nefes almaya başladı. Yaşanan olay okulun güvenlik kameralarına da yansıdı. Öğretmenin zamanında yaptığı müdahale sayesinde olası bir facianın önüne geçildi. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.