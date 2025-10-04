Bursa ortaokul öğretmeni ile üst kat komşusu arasında 'tuvalet giderini tıkama' üzerine başlayan tartışma yaralamaya vardı.

Olay, İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre; apartmanın zemin katında oturan ortaokul öğretmeni M.S., evinin tuvalet giderlerini tıkamakla suçladığı 3'üncü katta oturan Ali Şen ile tartıştı. Şen ise kapısının önüne kızgın yağ döküp duvarına vurarak binada oturanları rahatsız etmekle suçladığı M.S. hakkında geçen yıl polise gidip, savcılığa da suç duyurusunda bulunurken, evinin girişine ve kapı önüne güvenlik kamerası koydu.

Şen, 31 Ağustos’ta da komşuları M.S.'nin, kağıtta getirdiği hayvan dışkısı kapısının önüne atmasının, güvenlik kamerasıyla görüntülenmesine ilşkin de suç duyurusunda bulundu ve eşinin cep telefonuyla çektiği gürültü görüntülerini de polise teslim etti. Soruşturmalar devam ediyor.

7 GÜN ÇALIŞAMADI

İddiaya göre; dün akşam meydana gelen olayda ise Ali Şen, binanın girişinde karşılaşıp tartıştıkları M.S.'nin, apartmanın kapısını yüzüne çarpması sonucu yaralandı.

İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gidip muayene olan Ali Şen'e 7 gün iş göremez raporu verildi. Şen, polise gidip şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan komşu M.S., polis merkezine getirildi. M.S., ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.