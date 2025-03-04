Dumlupınar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olan EB, iddiaya göre derste EB'yi tahtaya yumrukladı. Akşam saatlerinde yaşadıklarında ailesini anlatan B.Ş., ailesi ile birlikte Mudurnu Devlet Hastanesi'nden darp raporları çıktıktan sonra Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek öğretmenden şikayetçi oldu.

Hakkında 'Kasten yaralama' suçundan işlemden sonra öğretmen EB bölümlerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"GEL LAN BURAYA DEYİP TAHTAYA ÇAĞIRDI"

Polisin parasını veren B.Ş., öğretmeninin kendisini yumruklayarak dövdüğünü ifade ederek, “Sosyal Bilgiler dersimizin öğretmeni olan EB, derse girdikten yaklaşık 10 dakika sonra sınıftaki çocuklar ses yapıyordu, 'Konuşan erkekleri sınıftan atarım' dedi. Ben de öğretmenimize 'Kızlar konuşunca ne öğretmenim olacak' dedim. Ben böyle deyince öğretmenim 'Gel lan' dedi ve beni tahtaya çağırdı. Ben tahtaya çıktıca tahtanın önünde yumruk yaparak kafama iki kere vurdu. Ben yüzümü korumak için kolunumu kaldırdığımda ise bu sefer yumruk ile sol kaburgamın adına bir kere daha vurdu. Kafama, koluma ve kaburgamın yumrukla vuruşundan sonra bölgede benim boğazımdan tutuldu, beni tahtaya doğru ittirdi. Okul kıyafetlerimin yakasından tutuldu ve beni sırama doğru fırlattı. Beni fırlatırken 'Geç otururken, sesini duymayacağım' dedi” diye konuştu.