Türkiye’de öğretmenlerin yaşadığı sorunlar artarak sürerken, bir ailenin aylık 12 bin TL ücret teklif ettiği özel öğretmenden talepleri pes dedirtti. Aile ilan sitesinde öğretmenden beklentilerini şöyle sıraladı:

“Müfredata uygun eğitim ve aktiviteler, İngilizce eğitimi, çocuğu parka götürmek, evde pişen yemeklerden yedirmek ve haftada dört gün 7 saat mesai.” Konu sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir vatandaş yorumunda,, “Üniversite diploması olmayan yatılı yabancı bakıcılara bin dolar veriliyor” derken, bir diğer vatandaş ise benzer bir iş görüşmesine girdiğini, konu ücrete geldiğinde net bir rakamın bile telaffuz edilmediğini belirtti.

Bu şartlarda çalışacak bir kişinin 120 bin lira kazanması gerektiğini yazan vatandaşlar, özel öğretmenlerin Türkiye’de emek sömürüsü düzenin bir parçası haline gelmesini eleştirdi.