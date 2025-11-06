Muş'taki Vali Adil Yazar İlkokulu’nda 21 ikiz eğitim görüyor. Okul bu nedenle “ikizler okulu” olarak anılıyor. Fiziksel benzerlikleri nedeniyle arkadaşları ve öğretmenleri onları ayrıt etmekte zorlanıyor.

ÖĞRETMENLER BİLE KARIŞTIRIYOR



Öğretmenler, kızlardan farklı toka takmalarını, erkeklerden farklı hırkalar giymelerini istiyor. İkizlerin uyumu ise okula renk katıyor.



MORAL VERİYORLAR



Müdürü Medeni Baran, “İkizlerimizi görünce moralimiz düzeliyor. Öğretmenlerimiz bazen ikizlerimizi karıştırıyor, bu nedenle yerlerini değiştirmek zorunda kalıyor” dedi. Kendisinin de ikiz kardeşi olduğunu belirten öğretmen Fatih Şentürk, “Kardeşimle aynı sınıfta okudum. O da şimdi Düzce’de öğretmen” diye konuştu.





