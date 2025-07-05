- MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 15 bin öğretmen ataması geçen yılların çok altında kaldı. Adil branş dağılımlı ek atama istiyoruz.

- Adil bir kontenjan istiyoruz. Bizim yerimiz burası değil, burayı hak etmiyoruz. Bir an önce öğrencilerimize kavuşmak istiyoruz.

- Bizler artık derecelerimizle atanmak istiyoruz.

- 9 ay boyunca atanacağız, acaba neresi olacak? Hangi çocuklarla karşılaşacağız diye hayaller kurarken şu an ciddi manada mağduriyet yaşıyoruz.

- CİMER etkinliklerimiz oldu mağduriyetimizi anlatacak, resmi ziyaretler de gerçekleştirdik. Ama sürecin sonu nereye varır bilmiyoruz açıkçası. Ümit ediyoruz ki sesimiz bir an önce duyulur da bu mağduriyet giderilir.

-Biz ülkenin her yerinde çalışmaya hazır, öğrencilerin gönlüne dokunmaya çalışan, inşa etmeye çalışan, derece sahibi, liyakat sahibi öğretmenleriz, lütfen sesimizi duyun.

- Norm fazlası var diye algı yapılıyor da, gerçekten ihtiyaç var. Ücretli öğretmen ile gitmez. Türkiye Yüzyılı hedeflerini belirliyorsanız, bu şekilde gitmez. Öğretmen olmadan ülkeler ayakta duramaz.

- Biz mağdur öğretmenlerin sesini duymaları lazım. Çözüm bulmalarını istiyoruz.

80 BİNDEN 15 BİNE DÜŞTÜ

Son 22 yılda hiçbir zaman asli atama olarak 15 bin atama verilmedi. Daha önce 40 bin, 55 bin atama yapılırdı. Bu yıl 86 bin ihtiyacı vardı.



BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Türkiye 134’üncüsü oldum branşımda, kimya öğretmeniyim. Kesin gözüyle bakıyorduk

atanmak için. Büyük bir hayal kırıklığı oldu.

HAYALLERİMİZ SUYA DÜŞTÜ

Ben 650 gibi bir sıralama yaptım, 84 puan aldım. Biz bu puanlarla neden bu kadar mağduriyet

yaşıyoruz? Hayallerimiz suya düştü.

DERECE YAPMIŞTIM

Türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim. Alanımda 35 bin kişinin arasında derece yapmış bir öğretmenim. Hakkımın dilencisi olmak istemiyorum.

KARDEŞİME ÜZÜLÜYORUM

Ben bir ablayım. Kardeşim için çok üzülüyorum gerçekten ve bütün bu gençlere de çok üzülüyorum. Gelecekle ilgili hayalleri kırıldı.