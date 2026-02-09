Olay, Muratpaşa ilçesindeki Vali Hüsnü Tuğlu İlkokulu’nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle öğretmenler odasında başlayan yangın, alevlerin büyümesiyle birlikte sınıflara duman yayılmasına neden oldu.

İhbar üzerine okula çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öğrenciler kısa sürede okuldan çıkarılarak bahçede güvenli alana alındı.

İtfaiye ekipleri yangını diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alırken, ardından okul binasında duman tahliyesi çalışması yaptı. Bu sırada bahçede bekleyen bazı öğrencilerin ağladığı, yangın haberini alan velilerin de okula gelerek çocuklarını teslim aldığı görüldü.

Okul bahçesinde yapılan yoklamada bir öğrencinin eksik olduğunun fark edilmesi üzerine ekipler sınıflar, merdiven boşlukları ve ortak alanlarda arama gerçekleştirdi. Kısa süre sonra söz konusu öğrencinin dumandan etkilenmesi nedeniyle ambulansta sağlık ekipleri tarafından tedavi edildiği anlaşıldı. Tüm öğrencilerin durumunun iyi olduğunun belirlenmesiyle okul mevcudunun tam olduğu teyit edildi.