İstanbul'da Öncü Derya Eğitim Hizmetleri ve Tic. A.Ş isimli özel okul, 2021'den itibaren okula giriş ve çıkışlara “yüz tanıma sistemi” koydu. Durumdan rahatsız olan bazı öğretmenler, avukatları aracılığıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı’na, “kişisel verilerin kaydedilmesi suçu” kapsamında şikayette bulundu. "Özel nitelikli kişisel verilerin rıza olmaksızın zorla kaydedildiği" belirtilen başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkiller işlerini kaybetme, işten çıkarılma korkusuyla bu suç karşısında sessiz kalmışlar ve şikayet etmemişlerdi. Her gün işe giriş ve çıkışlarda müvekkillerin biyometrik veri olan özel nitelikli kişisel verilerini yani yüzlerini kaydetmişler ve depolamışlardır. Her ne kadar 'isteyen kart isteyen okutur yüzünü okutur' gibi göstermelik beyanlarda bulunmuş olsalar dahi müvekkillerin rızalarını almadan, zorla sistemlere kaydedip okutmuşlardır. 'Öncelik yüz okutmak' denilerek müvekkillerin yüzlerini kaydetmişlerdir. Kaldı ki okutulan kartlarda da müvekkillerin yüzleri yer almaktaydı. Daha sonra ise müvekkillerin işe giriş ve çıkışlarını bu şekilde takip edip tutanaklara düzenli olarak kaydetmişlerdir. Kişisel verilerin sistematik biçimde kayıt altına alınabilmesi için verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin yasayla düzenlenmesi zorunludur. Diğer bir deyişle, kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli yasal düzenlemeye ve teknik olanaklara sahip olmayan bir idarenin, kişinin rızasını alsa dahi bu konudaki işleminin hukuka uygunluğundan söz etmek olanaklı olmayacaktır."

OKUL İNCELEMEYE ALINDI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na, okul tarafından gönderilen dilekçede ise taraflarına yapılan bir başvuru olmadığı gerekçesiyle usul yönünden başvurunun reddedilmesi istendi. “İlgilinin açık rıcası ve kanunlarda açıkça öngörülmesi" şartı uyarınca kişisel verilerin taraflarınca işlendiği, kurumlarının MEB’e bağlı köklü bir eğitim kurumu olduğu, kurumlarında yüz tanıma sisteminin 2021 senesinde faaliyete geçirildiği ifade edildi. Yüz okuma sistemi dışında okula kartlı şekilde giriş çıkış yapma imkanının da bulunduğu, okula giriş çıkışların kontrolünü sağlamak, mesai saatlerine riayet etmek ve güvenlik açısından isteyen kişinin yüz tanıma sistemi ile isteyen kişinin de kart sistemi ile giriş çıkış yaptığını aktaran okul dilekçede, çalışanlarının öğretmen, personel, müdür, müdür yardımcısı ayrımı yapılmaksızın bu sisteme dahil edildiğini, tüm çalışanlardan Kanun kapsamında açık rıza metinlerinin alındığını savundu. Okulun dilekçesinde ayrıca, ihbarda bulunan kişilerin okulda daha önce çalıştığı, iş akitlerinin son bulduğu, o dönemde ihbar sahibi kişilerin açık rızalarının alındığı belirtildi.

700 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Tarafların beyanlarının incelenmesinin ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu, okula, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer alan kişisel verilerin işlenmesinde "işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma" ilkesine ve Kanun’un 12’nci maddesinde yer alan "veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gereki her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır" hükmüne aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 700 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.