Özellikle Z kuşağının ardından gelen Alfa kuşağı arasında popülerleşen “67”, okul çağındaki çocuklar arasında hızla yayıldı. Platforma göre kelimenin net bir tanımı olmamakla birlikte, bazı gençler “so-so” yani “idare eder” anlamında kullanıyor. Diğerleri içinse sadece ebeveynleri kızdırmak için söylenen anlamsız bir kelime.

Dictionary.com, bu terime özel bir el hareketi de tanımlıyor: “Avuç içleri yukarı bakacak şekilde, eller sırayla yukarı aşağı hareket ettirilir.” Ancak birçok çocuk için bu kelimeyi bilmek bile onların “cool” yani havalı gruba ait olduklarını gösteriyor.

'67' ŞARKIDAN GELİYOR

Daily Mail'in haberine göre; “67” terimi, rapçi Skrilla’nın “Doot Doot (6,7)” adlı şarkısından geliyor ve bu yaz viral olarak yayıldı. Anlamı ise oldukça basit: “Hiçbir şey.” Genellikle bir kişiyi “ortalama” olarak tanımlamak için kullanılıyor.

ÖĞRETMENLER YASAKLADI

Sosyal medyada, sporcuların kötü performansları “67” etiketiyle dalgaya alınarak paylaşılıyor. Ancak bu kelime zamanla o kadar yaygınlaştı ki, birçok öğretmen sınıflarda kullanımını yasaklamak zorunda kaldı.

Reddit’te bir kullanıcı, “Sekizinci sınıf öğretmeniyim ve artık bu kelimeyi duymaktan bıktım. Sınıfımda ‘67’ demeyi yasakladım. Birisi bu iki rakamı arka arkaya söylediğinde sınıf anında ‘67’ diye bağırıyor” diyerek durumu özetledi.

TELEVİZYONDA DA TARTIŞILDI

Bu kelime, ABD televizyon programı “Today With Jenna & Friends”’te de gündeme geldi. Sunucular Jenna Bush Hager ve Sheinelle Jones, viral öğretmen Philip Lindsay ile “67” fenomenini tartıştı. Hager, çocuklarının bu kelimeyi sıkça kullandığını ama artık o kadar çok tekrarlandığını, kelimenin neredeyse “cool” olmaktan çıktığını “Ben söyleyince çocuklar ‘anne çok cringesin (utanç verici)’ diyorlar.” sözleriyle belirtti.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Dictionary.com’un bu kelimeyi yılın kelimesi olarak seçmesi, X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar seçimle alay ederken, bazıları ağır eleştirilerde bulundu. “Bu aptalca,” “İnsanlık adına umudumu kaybettim” ve “Bu bir kelime bile değil” gibi tepkiler dikkat çekti.

Yılın kelimesi listesinde “67” dışında dikkat çeken diğer terimler arasında “Gen-Z stare” (Z kuşağı bakışı) ve “tradwife” (geleneksel eş) de yer aldı. “Gen-Z stare”, özellikle iş yerlerinde Z kuşağı üyelerinde gözlenen ifadesiz bakış anlamına gelirken; “tradwife” ise geleneksel cinsiyet rollerini benimseyen, evde yemek yapan, çocuklarına bakan kadınları tanımlamak için kullanılıyor.