Megastar Tarkan'ın öğrencilik yıllarını geçirdiği Karamürsel Lisesi'ndeki öğretmenleri, bugün Karamürsel Alp Anadolu Lisesi adıyla eğitim veren aynı binada bir araya gelerek anılarını paylaştı. Bir kısmı emekli olan öğretmenler, eski fotoğraflara bakarak duygulu anlar yaşadı.

Tarkan'ın henüz ünlü olmadığı dönemde Öğretmenler Günü için okulun kantininde verdiği mini konserdeki ve arkadaşlarıyla okul bahçesindeki fotoğrafların da gün yüzüne çıktığı buluşmada öğretmenler, Tarkan'ın öğrencilik yıllarındaki sakin kişiliği ve güçlü sesinden bahsetti.

"SESSİZ VE SAKİN BİR ÖĞRENCİYDİ"

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Aydan Ergenç:

"Almanya'dan gelmişti. Çok saygılı, sessiz ve sakin bir öğrenciydi.Birkaç defa sınıfta sevdiğim şarkıları söylemesini istedim. O şekilde sınıf ortamında arkadaşlarıyla sınıfta da dinledik ayrıca bir Öğretmenler Günü etkinliğimiz oldu. O dönemde okul müdürümüz Süleyman Kurşun'du. Kantinde kutlama oldu. Kendisi orgunu getirdi, hem çaldı hem söyledi. Çok güzel ve keyifli bir gündü. Bizim için güzel anılardan biriydi. Fotoğrafımız da var o anı simgeleyen. O sakinliği ve tevazusu, bugün de devam ediyor. Kimseyle polemiğe girmez, çizgisini hiç bozmaz."

"Türk sanat müziğini harika yorumlardı. O zamandan belliydi bu yolda ilerleyeceği. Biz hep Türk sanat müziği olarak bekledik ama farklı kulvarda yürüdü. Bence güzel şeylere layık, bulunduğu yeri de hak ediyor. Kendi sesiyle, kendi emeğiyle geldi. Sesi çok güzel ama ben ondan yine Türk sanat müziği dinlemekten büyük keyif alırım. Öyle bir öğrencimin olması gurur verici."

"ÖZEL EMEK SARF EDİYORDU"

Emekli matematik öğretmeni Hasan Cıngır:

"Almanya'dan geldiğini çok iyi hatırlıyorum. Babasının burada bir dükkanı vardı. Babası daha sonra kanserden vefat etti. Kız kardeşi de benim öğrencimdi. Bir gün İstanbul'a giderken otobüste karşılaştık, lise sondaydı galiba. 'Oğlum ne işin var burada?' dedim. 'Hocam Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde hafta sonu kurslara gidiyorum' dedi. Kendini yetiştirmek için özel emek sarf ediyordu. Okuldaki özel günlerde, gecelerde çok güzel şarkılar söylerdi. Kendisini iyi yetiştirdi. Türk sanat müziğini çok iyi icra ederdi. Bülent Ersoy gibi güçlü okurdu. Müzik piyasası onu pop müziğe yönlendirdi ama altyapısı çok sağlamdı."

Emekli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Cavit Koçak:

"Tarkan sakin bir öğrenciydi. Kimseyi rahatsız edecek davranışı olmazdı. Hem öğrenci hem öğretmen açısından uyumlu bir öğrenciydi. Notları ortalama seviyedeydi. Almanya'ya gidip gelmişti, biraz adaptasyon sıkıntısı vardı sanırım. Özel günlerde şarkı söylerdi. Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere şarkı söylerdi. O zamanlar daha çok sanat müziği söylerdi."

"ÇOK GÜZEL EL YAZISI VARDI"

Emekli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Lokman Açar:

"Tarkan'ı ortaokul yıllarında tanıdım. Almanya'dan geldiğini duymuştum ve güzel sesi olduğunu öğrencilerim ifade etti. Arada bir derslerde bize şarkı söylerdi ve dinlerdik. Yeteneği vardı. Gelecek vadeden biriydi."

"Sınav yaptığımız zaman onun kağıdını okurken zevk duyardım. Çok güzel el yazısı vardı. Bu da ayrı yetenektir. Kelime-i Tevhid, kitabımızda küçük bir yazıydı. Onu resim kartonuna el yazısıyla büyütüp, bana hediye etmişti. Arkası da imzalıydı fakat depremde kaybettim."