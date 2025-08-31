Kocaelispor’un forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan, Arca Çorum FK'ye transfer oldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın nihai transferi konusunda kulübümüz ile Arca Çorum FK arasında prensip anlaşmasına varılmış olup, futbolcumuza Arca Çorum FK ile ileri transfer görüşmesi yapabilmesi adına izin verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Arca Çorum FK'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Profesyonel futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Oğulcan’a aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz"