Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada Oğulcan Ülgün, alkış alan bir harekete imza attı. Karşılaşmada 41. dakika oynanırken hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Oğulcan Ülgün, ceza sahasının hemen dışında topla buluştu. 27 yaşındaki futbolcu, tam ceza sahasına girecekken yerde yatan Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür'ü gördü ve net bir pozisyona girecekken koşusunu durdurdu. Hemen rakibini yanına giden ve durumunu soran Oğulcan Ülgün'ün bu hareketi, Chobani Stadyumu'nu dolduran Fenerbahçeli taraftarların büyük alkışını aldı. Oğulcan Ülgün, sezon başında Konyaspor'dan Gençlerbirliği'ne 158 bin Euro karşılığında transfer olmuştu. Not: Ekran görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.

