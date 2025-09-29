Olay 2023 yılında yaşandı. Mahkemede ifade veren Suter, cinayeti kasıtlı işlemediğini öne sürdü. Üzerinde taşıdığı mutfak bıçağını ise “çiçeklerin saplarını kesmek için” yanına aldığını savundu.

Ancak dava dosyasındaki detaylar Suter’in sözlerini çürütüyor. Zanlının cinayetten önce mezarlığın yakınında aracıyla yaklaşık beş saat boyunca beklediği, ardından eski eşinin arkasından yaklaşıp defalarca bıçakladığı belirtildi. Bu durumun cinayetin planlı olduğuna işaret ettiği vurgulandı.

Psikoloğa Da Aynı Savunmayı Yaptı

BBC’nin haberine göre Suter, hapishanede görüştüğü psikolog Dr. Paul Beckley’ye de aynı ifadeyi kullandı. Bıçağı yanında taşımasının nedenini, “normalde kullandığım makas ayçiçeği saplarını ezer diye bıçak aldım” diyerek açıkladı.

Karar Kasım’da Açıklanacak

Mahkeme süreci sona yaklaştı. Yargıcın, Martin Suter’in cezasını Kasım ayında açıklaması bekleniyor.