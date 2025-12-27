Ara transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Alanyaspor'da birlikte çalıştığı eski öğrencisi Oğuz Aydın'ı kadrosunda görmek istediğini Başkan Ertuğrul Doğan'a ilettiği belirtildi. Başkan Ertuğrul Doğan, 25 yaşındaki futbolcunun durumunu sormak için Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile bir araya geldi.

İlk görüşmenin olumlu geçtiği ve Trabzonspor'un Oğuz Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 2024 yılında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, bu sezon sarı-lacivertli forma ile çıktığı 24 resmi maçta 863 dakika süre alarak 2 asiste imza attı.