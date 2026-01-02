Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor… Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncusu Oğuz Aydın için Süper Lig devleri Beşiktaş ve Trabzonspor da devreye girmişti. Milli futbolcunun yeni durağı ise şaşırttı.

Rusya ekibi CSKA Moskova milli oyuncunun kiralanması için Fenerbahçe ile anlaştı. İki taraf arasında yapılan anlaşmaya göre Rus kulübü Fenerbahçe’ye 650 bin Euro kiralama ücreti ödeyecek. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro olacak.

25 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı atıp sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.