Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki sürpriz transfer görüşmesi ortalığı karıştırdı. Başkan Ertuğrul Doğan bizzat Sadettin Saran’ı telefonla arayıp Oğuz Aydın’ı istedi. Görüşme olumlu bir havada geçerken, gözler milli futbolcunun vereceği karara çevrilmişti. Forma şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakan 25 yaşındaki futbolcu “Ailemle görüşüp kararımı bildireceğim” dedi. Bu gelişmenin ortaya çıkması sarı-lacivertli camiada çok sert tepki gördü.

MEHMET EKİCİ DE HATIRLATILDI

Fenerbahçe sezon başında Uğurcan Çakır’a talip olmuştu. Başkan Ertuğrul Doğan canlı yayına bağlanıp, “Kesinlikle Fenerbahçe’ye satmayacağım” demişti. Aradan bir süre geçtikten sonra milli kaleci Galatasaray’a imza attı. 2017 yılında da Mehmet Ekici’nin transfer sürecinde iki kulüp arasında sorun yaşanmıştı. İşte bu iki olayı hatırlatan taraftarlar, “Oğuz Aydın’ı Trabzonspor’a vermeyin” çağrısı yaptı. Fenerbahçe yönetimi de bu çağrı üzerine bordo-mavili kulübe olumsuz geri dönüş yaptı.