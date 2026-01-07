Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi kararı alınan Oğuz Aydın ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertliler transfer sezonu açılmadan önce Rus ekibi CSKA Moskova ile büyük ölçüde el sıkışırken, Oğuz Aydın ise kendisine büyük ilgi gösteren Trabzonspor'da kariyerine devam etmek istiyor.

CSKA'dan gelen teklife olumsuz yanıt veren milli futbolcu, Trabzonspor'da oynama isteğini hem kulübüne hem de Fatih Tekke'ye iletti. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun bordo-mavililerde oynama isteği sonrası Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanlarının bir araya gelerek transfer görüşmelerine yeniden başladı.

6 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

2024-2025 sezonunun başında 6 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz, 1,5 sezonda sarı-lacivertli formayla 55 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 7 gol atan milli futbolcu, 10 da asist yaptı.

Oğuz Aydın bu sezon ise 25 maçta şans bulurken, 2 asist yaptı.