AKP İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü çifte vatandaşlık yasası çerçevesinde Türk pasaportuna başvurabilecek 1 milyon 300 bin kişiden yalnızca 30 bininin başvurmasını değerlendirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, dövizli askerliğin vatandaşlık müracaatlarına engel olduğunu savunarak "Mükellefler, 6 bin 400 küsur euroluk dövizle askerlik bedelinin yüksek olduğunu, ödeme güçlerinin olmadığını ileri sürüyor" dedi.

AKP'li vekil devamında ise şunları söyledi:

"Alman vatandaşı kaldıklarında böyle bir askerlik mükellefiyeti oluşmuyor. Yani kendilerince, yeniden Türk vatandaşlığına girmeyerek konuyu çözüyorlar."

ÜCRET İNDİRİMİ YAPILACAK

Dövizle bedelli askerlik konusunda düzenleme planladıklarını açıklayan Üçüncü'nün açıkladığı düzenleme hayata geçerse yurt dışında yaşayıp dövizle bedelli askerlik yapacaklar için ücret indirimi yapılacak.

Üçüncü, "Askerlik bedelinin düşürülmesi gündemimizde ancak dövizli bedelin belli bir tutara düşürülmesi toplumsal bir tartışma yaratabilir. Zira, yurtiçindeki insanlara farklı bir bedel, yurtdışındaki insanlara farklı bir bedelin yeni tartışmalara sebebiyet vermemesi gerekiyor" şeklinde yanıtladı.

Üçüncü, Türk vatandaşı olmayanlara oy verme ve emeklilik hakkı dışında diğer belli hakları tanıyan Mavi Kart uygulamasının da sayının düşük olmasında önemli bir etken olduğunu kaydetti.