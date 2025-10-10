Galatasaray'da yer yerinden oynayacak. Başkan Dursun Özbek, mayıs ayındaki kongrede yeniden seçilirse görev süresi boyunca Teknik Direktör Okan Buruk ile çalışmak istediğini dile getirdi.

Özbek’in öncelikli hedefi yıllık 110 milyon TL artı TÜFE oranında maaş alan Buruk’un ücretini 4 milyon Euro seviyesine çıkarmak. Bunun için de 2 artı 1 yıllık yeni bir sözleşme planlanıyor.

İŞTE LİSTEDEKİ ÜÇLÜ

Dursun Özbek ve yönetiminin ikinci hedefi ise devre arasında Okan Buruk’a yeni sözleşmenin 50 milyon Euro’luk bonusu olarak bir yıldız orta saha hediye etmek. Sarı-kırmızılıların listesinde üç isim var: Napoli’den Kamerunlu Frank Anguissa, Feyeno ord’dan Hollandalı Quinten Timber ve Club Brugge’den Nijeryalı Raphael Onyedika. Yöne tim, bu üç isimden birini Aslan yapmak istiyor.

YETER Kİ BAŞARSIN

Sarı kırmızılı yönetimin 50 milyon Euro civarında bir maliyeti olan bu transferi gerçekleştirmesi için tek bir şartı var. Teknik Direktör Okan Buruk ve öğrencilerinin Şampiyonlar Ligi’nde adını bir üst tura yazdırması. Yönetim, Devler Ligi’nde başarı için Okan Buruk’a her türlü desteği verecek. Transferse transfer, primse prim; Dursun Özbek yönetimi her türlü fedakârlığa hazır.