Trendol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek, üst üste 7. galibiyetini elde etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadeleyi değerlendirdi.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Maç bittiği anda galibiyet sevincini, rekor kırma sevincini yaşayamadan içeri girdik. Halen de yaşamıyorum açıkçası. Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... Rakibimiz iyi bir geçiş takımı. Son bölümde son değişiklikler sonrası daha iyisini yapmamız gerekirdi. 2 maçı düşündük. Hem bugünü hem salı gününü.''

''Torreira devre arasında bir baygınlık geçirdi. Sıcağın bir etkisi var. Apar topar değiştirdik."

LIVERPOOL MAÇI GÖRÜŞLERİ

"Büyük maçların atmosferi, oyuncuların konsantrasyonları çok daha farklı oluyor. Bunu daha önce yaptık. Liverpool çok formda bir takım. Birçok maçta zorlandılar ama hep kazanmasını bilen bir takım. Çok daha hazır bir şekilde o maça çıkacağımızı düşünüyorum."