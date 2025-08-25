Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın durumu hakkında konuştu.

Okan Buruk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Barış Alper bizim için çok değerli, özel bir oyuncu. Benim onda emeğim çok. Onun da Galatasaray'da emeği çok. Burada büyük yanlış anlaşılma oluyor. Barış genç bir oyuncu, hata da yapabilir. Ona doğru şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Hataları, yanlışlar oluyor ama kötü niyetli olmadığını biliyoruz. Bundan önceki iki maçta verdiği katkıları unutmuyoruz.

Barış'la konuştuk. Bu süreci doğru şekilde yönetmeye çalıştık. Onun kafa karışıklığı var ama bunu takıma yansıtmaması gerekirdi. Yansıtırsa takıma zarar verecek. Onu buraya getirmeyerek bunun da önünü kesmiş olduk.

Ona sahip çıkmak gerekiyor. Her insan hata yapar. Bunu bilerek ona yardımcı olmamız gerekiyor ama Barış bizim oyuncumuz. Geçen sene devre arasında teklif geldiğinde burada kaldı ve beraber şampiyon olduk. Onu geri kszanmamız gerekiyor.

Galatasaray'a olan sevgisinden hiçbir şey eksilmedi. Barış'ı bir anda silmememiz, linç etmememiz gerekiyor.

Biz bu dönemde oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Kadromuzu daha iyi duruma getirmek istiyoruz. Futbolun içinde bu tür satışlar var ama şu an kadromuzu korumak ve önemli takviyeler yapmak istiyoruz. Bugün kazanmamız önemliydi. Futbolcularımızın bu tür olaylardan etkilenmediğini de ortaya koyduk. Barış maç öncesi paylaşım da yaptı. Takım arkadaşlarına gruptan başarılar da diledi."