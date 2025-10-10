Galatasaray’da şimdiden ara transfer için çalışmalar başladı. Teknik direktör Okan Buruk devre arasında gidecekler için de yönetime rapor sundu. Buna göre, beklenen performansı gösteremeyen Berkan Kutlu’nun Ocak ayında takımdan ayrılması gündeme gelebilir.

SADECE 48 DAKİKA OYNADI

Kutlu’nun performansında bir yükseliş yaşanmaması halinde futbolcu takımdan gönderilecek. 27 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar yalnızca 4 maçta forma giyip toplam 48 dakika süre alabildi. Berkan Kutlu’nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda sona erecek.