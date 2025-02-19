Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç yarın oynanacak olan AZ Alkmaar maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Yarın sadece bir maça çıkmıyoruz, bir umudun peşinden, Galatasaray'ın tarihinde, mayasında, genlerinde olan bir başarının peşinden koşmaya çıkıyoruz. O yüzden aynı şekilde ilk maçtan önce nasıl hissediyorsak bu turu geçmek için hangi umutla yer alıyorsak aynı umutla yer alacağız. Seyircimizle birlikte kuracağımız baskıyla umutlarımızı yeşertmek için maçın başlangıcı ve devamı önemli olacak. Galatasaray'ı ve ülkemizi temsil ediyoruz. İlk maçta ne yapmamız gerekiyorsa bunu yarın yapmamız gerekiyor. Turu geçmek için asılacağız. İnanıyoruz. Umarım turu geçen taraf oluruz” ifadelerini kullandı.

KADRO NASIL OLACAK?

Maçın kadrosu hakkında konuşan Buruk şunları söyledi: "Oyuncu yapısına göre, rakibe göre, oyuncuların form durumuna göre en doğru kararları vereceğimizi düşünüyorum. Ben bir teknik direktör olarak oyuncularımı maça hazırlarken en yüksek performanslarıyla hayal ediyorum. Maç içindeki bir hata, sonraki aksiyonu etkileyebiliyor ve oyuncuların performansları değişebiliyor. Asıl bence şu anda artırmamız gereken, topa sahip olmamız. Topa sahip olunca daha rahat üretiyoruz. Lemina'nın oyuna girişiyle birlikte topa sahip olmayı daha çok artırdık."

KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Umut ediyorum ki yarın akşam maç sırasında kar yağışı olmasın. Hem saha zemini hem maç kalitesi için... Hafta sonu için, pazartesi günü için bu risk var. Bizim için fark etmiyor. Galatasaray bir şeye inanıyorsa, bir şeyin peşinde koşuyorsa ne zemin ne atmosfer önemli olmamalı. Sadece işimize, başarıya odaklanmalıyız. Galatasaray'ın ne kadar önemli ve değerli olduğunu, turu geçmek için oyun içinde olduğumuzu hep göstermemiz gerekiyor."

GÜNAY GÜVENÇ'İN AÇIKLAMALARI

Galatasaray'ın her zaman umudu olduğunu söyleyen Günay Güvenç şunları söyledi: "Galatasaray'ın bir marşı vardı, 'adanmış hayatların umudu' diye. Umudumuz yüzde 1 bile olsa Galatasaray bu umudun peşinden koşar. Ne kadar zor olsa bile mottomuz böyle olacak. Ülke puanı da var, kendi mutluluğumuz ve başarımız var, geçmişte başarılı bir UEFA Kupası var. Sahada her şeyimizi vereceğiz."